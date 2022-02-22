Будапешт, , 17:04 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер и австралийская группа Tame Impala вошли в список артистов на фестивале Sziget. Соответствующая информация появилась на странице мероприятия в Instagram 22 февраля.

Джастин Бибер Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CaRhVwBqBRz/

Ожидается, что в рамках события музыканты исполнят свои новые композиции и популярные хиты. Также на фестивале выступят Кельвин Харрис (Адам Ричард Вайлс), Milky Chance, Нина Кравиц и другие исполнители.

Напомним, что Sziget пройдёт с 10 по 15 августа 2022 года. Городом проведения фестиваля станет Будапешт (Венгрия).

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