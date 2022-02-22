Сальск, Ростовская область, 22 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Ростовской области после взрыва газового баллона сгорела «ГАЗель». Два человека пострадали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской поисково-спасательной службе 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Инцидент случился на улице Тракторной в Сальске. По предварительной информации, произошёл взрыв газового баллона, затем — бензобака. Автомобиль сгорел полностью, водитель и пассажир с ожогами госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники Сальского пожарно-спасательного отряда.