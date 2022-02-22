Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Внезапная гибель двух петербургских школьниц, в возрасте 14 и 15 лет, тела которых были найдены в ночь на 22 февраля на проспекте Маршала Блюхера, могла наступить под влиянием их общей знакомой, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурга Анна Митянина.

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«Обе девочки учились в школе-интернате, с успеваемостью проблем не было. На профилактическом учете не состояли. Одна из них воспитывалась в неполной семье. Папа не работает, является инвалидом 3 группы, мама умерла несколько лет назад. Другая — проживала с матерью, которой поставлен диагноз «шизофрения», и отцом в трехкомнатной коммунальной квартире», — пояснила Митянина.

По одной из версий, к трагическому поступку подростков подтолкнули действия одноклассницы, состоящей на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и склонной к совершению антиобщественных поступков, самовольным уходам. В своем последнем послании одна из погибших упоминает ее имя, говорит, что она сломала им всю жизнь и употребляет наркотики.

«Я чрезвычайно обеспокоена сложившейся ситуацией. В ближайшее время планирую совместно с субъектами профилактики выработать рекомендации по предотвращению подобных трагических событий и направить их в уполномоченные органы», — подытожила детский омбудсмен Петербурга.

Напомним, что дети и их родители могут получить онлайн-консультацию психолога, юриста или попасть на прием ко уполномоченному по правам ребенка и специалистам аппарата. Также в любой момент можно обратиться за помощью во Всероссийскую службу детского телефона доверия: 8−800−2000−122.

Добавим, на лестничной клетке дома правоохранительные органы нашли личные вещи погибших, пустые ёмкости из-под алкоголя, а также предсмертную записку со словами одной из погибших: «Я люблю свою семью, она пыталась меня поддержать, но я не смогла спасти себя сама». Также в ней девушка просила прощения у друзей и близких, сообщала, что вместе с подругой мысль о суициде вынашивала больше пяти лет.