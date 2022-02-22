Воронеж, 22 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Троллейбус и маршрутный автобус столкнулись в Воронеже днём 22 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 14:10 у дома 9 «А» по Московскому проспекту на остановке общественного транспорта «Политехнический институт». Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №105, столкнулся с троллейбусом маршрута №7, который стоял на остановке.

В результате аварии травмы получила 16-летняя пассажирка автобуса, её госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в Воронежской области 21−23 февраля проводится профилактическое мероприятие по предупреждению и пресечению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутных транспортных средств. По данным полиции, только с начала 2022 года в регионе произошло шесть ДТП с участием автобусов, в которых три человека погибли и 22 были ранены.