Рязань, , 16:35 — REGNUM Первые шесть тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону отправила 22 февраля Рязанская область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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Для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, собрали продукты, предметы первой необходимости и электроприборы. Кроме того, в Ростовскую область от регионального отделения «Единой России» направлены волонтёры — они будут собирать информацию, в чём именно нуждаются беженцы.

В Рязанской области открыты 36 официальных пунктов приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев Донбасса.