Тюмень, 22 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Тюменском областном суде присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении трёх обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Установлено, что летом 2008 года пропал тюменский коммерсант, а спустя 12 лет появились сведения о его убийстве. Задержали и осудили за убийство партнёра по бизнесу. Позднее, уже после вердикта суда, партнёр изменил показания, заявив, что был лишь организатором, а не убийцей. Настоящими душегубами, по версии осуждённого, были двое знакомых коммерсанта и его жена. На скамье подсудимых появилось ещё трое фигурантов.

По данным следствия, двое знакомых заманили бизнесмена в его загородный дом, направив на потерпевшего ружьё «Сайга-410», требовали от него написать имущественную расписку. Но коммерсант оказал сопротивление и был застрелен. Следы убийства якобы замыла жена убитого.

Присяжные ответили на 26 вопросов, сформулированных судьёй. Они совещались почти восемь часов. Первый знакомый бизнесмена, по мнению присяжных, виновен в укрывательстве убийства и самоуправных действиях, совершённых с угрозой применения насилия. Второй — в пособничестве самоуправным действиям, совершённым с угрозой применения насилия. Супруга убитого предпринимателя виновна, по мнению присяжных, лишь в мошенничестве при получении пенсии по потере кормильца на двух детей. Её она получила в 2017—2020 годах в общей сумме 857 рублей, что является крупным размером.

Отмечается, что тело убитого бизнесмена до сих пор не нашли. Дальнейшее разбирательство в отношении трёх обвиняемых пройдёт без участия присяжных. Суд ещё раз выслушает стороны и последнее слово подсудимых, затем на основе вердикта присяжных определит наказание.