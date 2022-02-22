Москва, , 16:31 — REGNUM Остановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» повлечёт за собой «новый мир», в котором газ будет стоить две тыс. евро за тысячу кубометров, заявил 22 февраля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter на фоне действий канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал Медведев.

Напомним, 22 февраля Шольц заявил, что поручил правительству Германии остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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