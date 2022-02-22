Москва, 22 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Остановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» повлечёт за собой «новый мир», в котором газ будет стоить две тыс. евро за тысячу кубометров, заявил 22 февраля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter на фоне действий канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал Медведев.

Напомним, 22 февраля Шольц заявил, что поручил правительству Германии остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».