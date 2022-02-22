Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует 22 февраля провести виртуальную встречу, на которой среди прочих будет присутствовать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Глава Белого дома намерен объявить о новых внутренних инвестициях в ископаемые, имеющие ключевое значение для производства компьютерной техники, сообщает The Wshington Post.

Джо Байден Facebook.com/joebiden

Белый дом покажет, что администрация ищет решение проблем, связанных с цепочками поставок. Отметим, что ранее Байден возложил все экономические проблемы на инфляцию, что оспаривается некоторыми экономистами.

Согласно заявлению Белого дома, Байден сделает несколько заявлений, в том числе он объявит о получении министерством обороны $35 млн от компании MP Materials для разделения и переработки тяжелых редкоземельных элементов на предприятии в Маунтин-Пасс, Калифорния.

Ожидается, что компания инвестирует $700 млн на создание порядка 350 рабочих мест. Новые вакансии будут связаны с логистикой магнитов.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Штаты не смогут выполнить задачу президента Джо Байдена о широком распространении электромобилей в стране без инвестиций в отечественное производство полупроводников. Спрос на компьютерные чипы уже обгоняет предложение — эта проблема усугубится с повсеместным внедрением электромобилей, которые нуждаются в большем количестве чипов на единицу. На этом фоне Раймондо призвала Конгресс одобрить акт о чипах (Chips Act), который санкционирует выделение $52 млрд на исследования и субсидии для производства полупроводников. Сенат США проголосовал за законопроект в июне, однако палата представителей до сих пор не утвердила его.

Читайте ранее в этом сюжете: США не стать державой электромобилей без крупных вложений в полупроводники?