Москва, 22 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о страховании государственных охотничьих инспекторов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается определить основные параметры обязательного страхования: требования к страховщикам, страховые случаи, размер страховых выплат.

Согласно документу, в случае гибели (смерти) государственного охотничьего инспектора размер страховой выплаты наследникам составит 180-кратный размер его среднемесячной заработной платы.

В случае установления государственному охотничьему инспектору инвалидности в период работы (службы) либо в течение одного года после освобождения от должности, если инвалидность наступила вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью, — в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячной заработной платы.

В иных случаях причинения государственному охотничьему инспектору в связи с его служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, — в размере, равном 12-кратному размеру среднемесячной заработной платы.