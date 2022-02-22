Москва, , 16:28 — REGNUM Ограничения, введённых на фоне пандемии, будут смягчены в отношении ряда сфер, в частности — для посетителей театров, фитнес-клубов, ресторанов, заявила 22 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметив, что антиковидные меры, которые действовали до сих пор, вводились ещё до распространения штамма «Омикрон» — тогда эпидемиологическая ситуация была более тревожной.

По словам Поповой, клинические и эпидемиологические особенности этого штамма позволяют внести изменения в ряд требований при посещении общественных мест.

Попова «Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации».

Она пояснила, что смягчение актуально для ситуации, «которая связана с вариантом «Омикрон».

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