Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Американский актёр Питер Динклэйдж намекнул на своё участие в фильме «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити. Об этом 22 февраля пишет «Канобу».

Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

В одном из интервью Динклэйджа спросили о его появлении в следующих фильмах студии Marvel. «Кажется, есть ещё один фильм о Торе, который должен выйти? Который снимает Тайка? Что? Я ничего не говорил», — отшутился Динклэйдж. Добавим, что слухи об участии актёра в продолжении «Тор: Рагнарёк» появились ещё в январе 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Питер Динклэйдж сыграл в фильме «Мстители: Война бесконечности». Он исполнил роль гнома Эйтри, который выковал Гром-секиру для Тора (Крис Хемсворт).

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