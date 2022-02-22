Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 февраля активисты провели акцию в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР и жителей Донбасса. Они вышли в центр города с флагами России и республик Донбасса, а также с самодельными плакатами с лозунгами.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

Многие из активистов также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Они передали для эвакуированных граждан продукты питания и предметы первой необходимости. Среди них была и одна из студенток УрФУ. Она увидела объявление о сборе помощи и поняла, что не может остаться в стороне.

«И эти люди, которые приехали в Россию и находятся в такой жизненной ситуации, должны получить помощь. И именно мы должны помогать как активисты, как обычные граждане», — подчеркнула девушка.

Один из студентов Уральского института управления РАНХиГС добавил, что уральцам небезразлична судьба жителей Донбасса и происходящее на их малой родине. Тем более, что большинство из них являются гражданами России.

«И нельзя не признать и не поддержать эти республики. Это их право, это их выбор. И мы это поддерживаем, и не можем смотреть, как наших же соотечественников бомбят, стреляют в них», — отметил студент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. А перед этим, 18 февраля, руководители этих республик начали эвакуацию населения. Причиной стало обострение обстановки.