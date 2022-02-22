Москва, 22 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Во вторник, 22 февраля, в рамках акции #МыВместе команда Народного фронта выехала в Луганск для организации конкретной помощи людям. Открытьпредставительства Движения было решено немедленно после опубликованияисторического решения лидера Народного фронта, президента РоссийскойФедерации Владимира Путина о признании республик Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Михаил Кузнецов. «На первом этапе мы сконцентрируемся на оказании жителям гуманитарнойпомощи. Направляем в республику продуктовые наборы, которые будутпереданы через местные власти пожилым людям, которым сейчас требуетсяподдержка. Затем соберем списки оставшихся в республике инвалидов, остронуждающимся в уходе из-за того, что большая часть соцработников сейчас вРоссии вместе с вынужденными переселенцами и будем подключаться к работес ними. Таких людей может быть, по предварительной оценке, до 4 тысяч», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта

Для приема обращений жителей Донбасса действуют адреса электронной почты: lugansk@onf.ru (для ЛНР) и donetsk@onf.ru (для ДНР).