Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге 91% машин скорой помощи успевает прибыть на вызов в течение 20 минут. Об этом заявил на заседании городского правительства председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом в течение 20 минут после передачи вызова скорая приезжает в 99,6% случаев вызов при угрозе летального исхода и к пациентам с осложнениями. Дмитрий Лисовец отмечает, что в городе достаточно развита система экстренного реагирования на вызовы населения.

Показатели оказания и амбулаторной, и стационарной медицинской помощи по некоторым показателям существенно лучше, чем в тех субъектах Федерации, с которыми чаще всего сравнивают Петербург. Высокий уровень работы медиков подтвердил и профильный вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Отметим, жителям Петербурга доступен сервис визуализации скорой помощи. На своих приложениях в смартфонах петербуржцы могут видеть время доезда бригад скорой помощи.

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