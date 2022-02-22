Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 91% машин скорой помощи успевает прибыть на вызов в течение 20 минут. Об этом заявил на заседании городского правительства председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

При этом в течение 20 минут после передачи вызова скорая приезжает в 99,6% случаев вызов при угрозе летального исхода и к пациентам с осложнениями. Дмитрий Лисовец отмечает, что в городе достаточно развита система экстренного реагирования на вызовы населения.

Показатели оказания и амбулаторной, и стационарной медицинской помощи по некоторым показателям существенно лучше, чем в тех субъектах Федерации, с которыми чаще всего сравнивают Петербург. Высокий уровень работы медиков подтвердил и профильный вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Отметим, жителям Петербурга доступен сервис визуализации скорой помощи. На своих приложениях в смартфонах петербуржцы могут видеть время доезда бригад скорой помощи.