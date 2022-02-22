Банги, 22 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Казахстанский певец Анатолий Цой вновь принял участие в съёмках шоу «Звёзды в Африке». Информацию об этом приводит StarHit 22 февраля.

Скриншот YouTube Анатолий Цой

Музыкант вошёл в число знаменитостей, которые откроют новый сезон проекта. Примечательно, что в первом сезоне Цой добровольно отказался от участия в шоу из-за специфического питания.

Напомним, что выход второго сезона шоу «Звёзды в Африке» запланирован на 27 февраля 2022 года. Показ эпизодов проекта будет осуществляться на телеканале ТНТ.