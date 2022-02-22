Саратов, 22 февраля 2022, 16:50 — REGNUM В Саратовской области приняли решение об отмене системы QR-кодов. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
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«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подписал соответствующее постановление», — написал вице-губернатор 22 февраля в своем телеграм-канале.
Также с 14 марта к штатному режиму работы (без предварительной записи) возвращаются многофункциональные центры «Мои документы», передает «Взгляд-инфо».
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области система допуска по QR-кодам в общественные места начала действовать с 25 октября 2021 года.
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