Москва, 22 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. С начала 2000-х число банков и страховых организаций в РФ сократилось практически в три раза и этот процесс пока продолжается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2022 году в РФ закроются около 30 банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В России количество банков падает уже долгое время, — констатировал экономист. — С начала 2000-х их число сократилось практически в три раза, и этот процесс пока продолжается. Отсюда и прогнозы о новых банках или страховщиках, которые собираются уйти с рынка или не соответствуют всё возрастающим требованиям регулятора. Причем речь не всегда идет о финансовой устойчивости и платежеспособности. Банковское и страховое законодательство продолжают ужесточаться в части требований к уставным капиталам, формированию различных резервов, размещению собственных средств, политике по управлению рисками, что повышает издержки на функционирование этих финансовых институтов и снижает их эффективность, по мнению части собственников».

Поэтому, как полагает Цыганов, с прогнозом о сокращении числа коммерческих банков и страховых компаний в 2022 году следует согласиться.

«Снижение числа игроков всегда ведет к повышению рисков монополизации рынка, но говорить об усилении сложившихся тенденций монополизации банковского или страхового рынка не следует, — сказал Цыганов. — На долю первых пятидесяти крупнейших российских банков или страховщиков и так приходится около 90% объемов соответствующего рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ в течение ближайших пяти лет продолжится укрупнение банковского сегмента.