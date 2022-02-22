Москва, , 16:19 — REGNUM Восстановительный рост российской экономики завершился, а ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики в совокупности с замедлением роста мировой экономики обусловят низкий рост ВВП РФ в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития РФ понизить прогноз по росту ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%.

Рост экономики Colleen Lane

«Решение понизить прогноз обоснованное. Однако и сейчас цифра [в 2,8%] за 2022 год несколько выше ожиданий экспертов, — сказал Кондрашов. — Так, консенсус-прогноз по опросам независимых прогнозистов (проводился институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ с 15 по 21 февраля) составил 2,4% в 2022 году и всего лишь 2,1% в 2023 году. Восстановительный рост завершился, а ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики в совокупности с замедлением роста мировой экономики обусловят низкий рост ВВП в 2022 году».

При этом он уточнил, что в 2022 году будут действовать факторы как, замедляющие рост ВВП, так и разгоняющие его.

«Таким образом, сохраняется много неясностей, не говоря уже про накал внешнеполитической повестки. С учетом общей волатильности темпов роста и многих неясностей, рост ВВП может составить как 3%, так и 2% в 2022 году», — подытожил Кондрашов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост ВВП РФ в 2022 году будет ближе к 3−4%.

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