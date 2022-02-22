Москва, 22 февраля 2022, 16:18 — REGNUM Прогноз Банка России, согласно которому рост ВВП РФ в I квартале 2022 года ускорится до 5,5%, может сбыться, хотя более вероятным выглядит рост в 3−4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«Прогноз ЦБ РФ относительно роста ВВП в России в 2022 году весьма оптимистичен, однако при благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка и относительной стабильности геополитических факторов он может сбыться, — сказал Ковригин. — Внешний и внутренний спрос на товары, производимые в России, ещё не насыщен, и рынок готов к росту. Однако хотим мы того или нет, Россия остаётся довольно сильно интегрированной в мировую экономику. И обострение геополитических проблем может привести к замедлению роста ВВП. Кроме того, на рост ВВП серьёзное влияние оказывает денежно-кредитная политика, которую ЦБ РФ не перестает ужесточать».
Поэтому, как полагает Ковригин, более вероятным в 2022 году выглядит рост ВВП РФ в 3−4%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что реальный рост российского ВВП в 2022 году будет ниже 5,5%.
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