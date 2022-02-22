Москва, 22 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Прогноз Банка России, согласно которому рост ВВП РФ в I квартале 2022 года ускорится до 5,5%, может сбыться, хотя более вероятным выглядит рост в 3−4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Peggy Marco Рост экономики

«Прогноз ЦБ РФ относительно роста ВВП в России в 2022 году весьма оптимистичен, однако при благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка и относительной стабильности геополитических факторов он может сбыться, — сказал Ковригин. — Внешний и внутренний спрос на товары, производимые в России, ещё не насыщен, и рынок готов к росту. Однако хотим мы того или нет, Россия остаётся довольно сильно интегрированной в мировую экономику. И обострение геополитических проблем может привести к замедлению роста ВВП. Кроме того, на рост ВВП серьёзное влияние оказывает денежно-кредитная политика, которую ЦБ РФ не перестает ужесточать».

Поэтому, как полагает Ковригин, более вероятным в 2022 году выглядит рост ВВП РФ в 3−4%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что реальный рост российского ВВП в 2022 году будет ниже 5,5%.