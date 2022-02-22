Москва, , 16:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответственности управляющей рынком компании в связи с неприменением контрольно-кассовой техники продавцами, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первый раз управляющей рынком компании будет вынесено предупреждение. Однако затем в зависимости от числа торговых мест на рынке штрафы могут составить до 1,2 млн рублей. Минимальный штраф предполагает сумму в 40 тыс. рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу уж с 1 марта 2022 года.

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