Москва, 22 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответственности управляющей рынком компании в связи с неприменением контрольно-кассовой техники продавцами, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В первый раз управляющей рынком компании будет вынесено предупреждение. Однако затем в зависимости от числа торговых мест на рынке штрафы могут составить до 1,2 млн рублей. Минимальный штраф предполагает сумму в 40 тыс. рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу уж с 1 марта 2022 года.

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