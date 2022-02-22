Донецк, , 16:17 — REGNUM Донецк впервые с 2018 года обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает 22 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Минобороны России

Не менее пяти реактивных снарядов украинские террористы выпустили по Киевскому району Донецка. Обстрел из РСЗО был зафиксирован в 15:10 мск.

«Впервые с 2018 года противник применил РСЗО: в 15:10 по Донецку (Киевский район) выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — указано в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, по городским кварталам Донецка украинскими боевиками было выпущено 12 артиллерийских снарядов 122-мм калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне резкой активизации украинских артобстрелов из ДНР и ЛНР в Россию эвакуируют женщин и детей. В республиках Донбасса проводится мобилизация мужчин призывного возраста.

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