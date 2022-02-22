Курск, , 16:17 — REGNUM В Курске организовано несколько пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

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Пункты работают на базе Ресурсного центра добровольчества Курской области, Аварийно-спасательной службы и приёмной партии «Единая Россия».

Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности, пластиковые емкости для стирки, канцелярские принадлежности и игрушки.

Также фонду благотворительного марафона «Мир детства» можно перевести деньги, которые будут направлены на обеспечение беженцев. Для этого в назначении платежа необходима пометка «Помощь ДНР и ЛНР».