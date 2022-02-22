Брянск, , 16:23 — REGNUM Нетрезвый водитель, пытавшийся дать крупную взятку инспектору ДПС, задержан в Брянске, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Взятка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

Сотрудники полиции днём 13 февраля остановили на улице 22 Съезда КПСС автомобиль для проверки документов. За рулём находился 42-летний житель Бежицкого района Брянска. По внешним признакам инспекторы предположили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, желая избежать ответственности, передал полицейским 150 тысяч рублей, а они сообщили о взятке в дежурную часть.

В региональном СК в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На допросе подозреваемый сознался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.