Москва, , 16:16 — REGNUM Центральному банку РФ, скорее всего, не удастся заметно сдержать инфляцию в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Банка России, согласно которому к середине 2023 года инфляция в РФ вернется к целевому уровню в 4%, а по итогам 2022 года инфляция составит 5−6%.

Инфляция © ИА REGNUM

«В перспективе более года инфляцию действительно можно вернуть к таргету 4%. Однако это будет достигнуто во многом не благодаря текущей денежно-кредитной политике! — сказал Ковригин. — Ускорение инфляции — общемировой процесс сегодня, и зависит он в большей степени от роста издержек и ограничения предложения. Не все бизнесы вышли без потерь из пандемического 2020 года. Кроме того, растут цены на сырье — это тоже разгоняет инфляционные показатели. Однако, как отмечают эксперты, рост цен на сырьевых рынках должен замедлиться или даже прекратиться уже в 2022 году. Производство восстанавливается весьма быстрыми темпами».

Однако, как полагает Ковригин, ЦБ вряд ли удастся заметно сдержать инфляцию в 2022 году.

«Она при прочих равных условиях выйдет за пределы 6%. Весьма сильными негативными факторами являются резкое усиление международной напряжённости и риски санкций. Это может спровоцировать бегство капитала — тут инфляция может просто выйти из-под контроля», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что прогнозы ЦБ РФ о росте российского ВВП также не сбудутся.

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