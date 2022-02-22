Москва, , 16:16 — REGNUM Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик обеспечит их жителям поддержку, в которой они очень нуждаются в этот сложный для них исторический и политический период, считает сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Елена Шмелева Rsv.ru

«Народный фронт всегда откликается на инициативы своего лидера — президента России Владимира Путина — самыми активными действиями, нацеленными на благополучие людей. На протяжении многих лет Россия поддерживала и продолжает поддерживать жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня эту поддержку необходимо расширять — прежде всего в сфере образования, науки и культуры. В этих республиках живет единый с нами народ, мы говорим на одном языке», — рассказала Елена Шмелева.

«Россия реализует эффективную политику заботы о каждой семье и о каждом ребенке. Исходя из того, что необходимо создавать справедливые условия для самореализации и раскрытия талантов всех детей и молодежи вне зависимости от места их проживания. Теперь реализация этих принципов должна распространяться и на Донецкую и Луганскую народные республики. Это непосредственно следует и из подписанных президентом договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Важным их положением является развитие сотрудничества в области образования, науки и подготовки кадров. Речь идет о признании дипломов об образовании, аккредитации образовательных учреждений на территории республик, а также программах обмена и других проектах в сфере развития человеческого потенциала. Эти задачи будут одними из ключевых для представительств Народного фронта, которые будут созданы в народных республиках», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба Народного фронта.