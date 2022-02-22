Москва, 22 февраля 2022, 16:16 — REGNUM Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик обеспечит их жителям поддержку, в которой они очень нуждаются в этот сложный для них исторический и политический период, считает сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.
«Признание независимости ДНР и ЛНР»
Елена Шмелева: «Сегодня поддержку ДНР и ЛНР необходимо расширять»
«Народный фронт всегда откликается на инициативы своего лидера — президента России Владимира Путина — самыми активными действиями, нацеленными на благополучие людей. На протяжении многих лет Россия поддерживала и продолжает поддерживать жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня эту поддержку необходимо расширять — прежде всего в сфере образования, науки и культуры. В этих республиках живет единый с нами народ, мы говорим на одном языке», — рассказала Елена Шмелева.
«Россия реализует эффективную политику заботы о каждой семье и о каждом ребенке. Исходя из того, что необходимо создавать справедливые условия для самореализации и раскрытия талантов всех детей и молодежи вне зависимости от места их проживания. Теперь реализация этих принципов должна распространяться и на Донецкую и Луганскую народные республики. Это непосредственно следует и из подписанных президентом договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Важным их положением является развитие сотрудничества в области образования, науки и подготовки кадров. Речь идет о признании дипломов об образовании, аккредитации образовательных учреждений на территории республик, а также программах обмена и других проектах в сфере развития человеческого потенциала. Эти задачи будут одними из ключевых для представительств Народного фронта, которые будут созданы в народных республиках», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба Народного фронта.
В начале 2022 года на фоне обострения конфликта в Донбассе и решения ряда западных стран поставлять оружие на Украину в России возобновилась дискуссия о признании независимости ЛНР и ДНР на основании проведенных в 2014 году референдумов. Сторонники этой идеи отмечают, что США и страны НАТО в рамках переговоров не показывают готовность признавать интересы России и учитывать её “красные линии”, и необходимо найти способ защитить сограждан и соотечественников, живущих в Донбассе. 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР - Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик Донбасса. Президент Путин провел расширенное заседание Совета безопасности России, на котором обсудил этот вопрос. Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими государствами.