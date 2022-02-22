Ижевск, 22 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. При приёме эвакуированных жителей Донбасса в Удмуртии будет организован медицинский осмотр и проведение тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Минздрав региона обеспечил готовность медицинских организация к приему увеличенного числа пациентов. Формируются мобильные бригады медспециалистов, в том числе педиатрические для оказания помощи детям.

«Также планируется проведение вакцинации от коронавирусной инфекции для данной категории граждан», — отметила и.о. министра здравоохранения Наталья Якимова.

Детей готовы принять две школы и два детских сада республики.

«Ребята дошкольного возраста смогут посещать детские сады № 95 и 270 Ижевска. Образовательный процесс будет организован в городских школах №№ 42, 74. Сейчас в оперативном порядке формируется заявка в Минпросвещения на приобретение дополнительных учебников», — уточнила глава минобразования Удмуртии Светлана Болотникова.

По словам зампреда правительства региона Татьяны Чураковой, органы власти и работодатели готовы принять всех граждан, которые выразят желание работать в Удмуртии. Сейчас в республике имеется около 21 тыс. вакансий в основном рабочих специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля на территории Удмуртии вводится режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что решение о вводе такого режима принято в связи с ожиданием прибытия эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик. Ожидается, что в республику приедут около 250 эвакуированных.

Читайте также: В Удмуртии ввели режим повышенной готовности для приёма жителей Донбасса