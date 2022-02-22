Калуга, 22 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, в калужском доме музыки прошли торжества, посвящённые Дню защитника Отечества. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов и военнослужащих поздравили руководители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге чествовали защитников Отечества

«От имени депутатов Городской думы поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Как бы ни называлась наша страна — Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, у неё всегда были только два верных союзника — армия и флот. Сегодня мы всё острее понимаем мудрость этой фразы, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — 30 декабря мы отмечали 80-летие освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, в современном мире войны должны уйти в прошлое. Но и сегодня вблизи наших границ гремят выстрелы и рвутся снаряды. Только сильная армия позволит нашей стране оставаться великой державой. Нам нужно воспитывать молодёжь в духе патриотизма и любви к родной стране. И огромную роль в этом деле играют ветераны Великой Отечественной и участники боевых действий. Низкий вам поклон! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой!».

«Наша армия всегда стояла на защите Отечества, вместе со всем народом преодолевала тяжёлые испытания. И сегодня наши военные достойно выполняют свой долг. Огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам вооружённых сил, участникам боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии. Низкий поклон жёнам и семьям военнослужащих, стойко переносящим все трудности. Честь и слава российской армии!», — сказал депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

Творческие коллективы города подготовили концертную программу.