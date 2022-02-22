Петрозаводск, , 17:02 — REGNUM Агрессивного подростка, который пришел в свою бывшую школу в Петрозаводске в камуфляже и в балаклаве — как предполагается, с целью нападения на учителя, обвинили в мелком хулиганстве. Наказание молодому человеку изберёт суд. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

КоАП РФ Pravo.ru

Напомним, неприятный инцидент произошел днем 21 февраля. В школу №46 микрорайона Древлянка зашел бывший 17-летний ученик. Скрывая лицо, он прошел в класс к своим бывшим одноклассникам и попытался напасть на учителя истории. Однако его остановили ребята и сам педагог. После чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов.

«Сотрудниками полиции составлен административный материал в отношении молодого человека, — пояснил собеседник агентства. — В настоящее время в отношении него составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), который направлен в суд в целях принятия законного решения».

Отметим, что молодому человеку грозит административный штраф до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

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