Ульяновск, , 16:12 — REGNUM В Ульяновской области спасли рыбаков, которые не могли самостоятельно выбраться к берегу. Об этом 22 февраля сообщает управление МЧС.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Просьба о помощи поступила спасателям вечером 19 февраля. Звонивший сообщил, что он вместе с двумя товарищами находится на Волге в районе города Сенгилея, но они не могут самостоятельно выбраться к берегу, так как сломался их снегоход.

В тёмное время суток на поиски мужчин направился дежурный экипаж спасателей на судне на воздушной подушке, которые быстро разыскали рыбаков и доставили их на сушу.

«Спасатели согрели и напоили мужчин горячим чаем. От помощи медиков они отказались», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области удалось спасти трёх детей, которые оказались на тонком льде.

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