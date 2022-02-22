Москва, , 16:31 — REGNUM Попытки оказать серьёзное давление на Россию приведут к ещё большим потерям для Украины. Об этом 22 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Киеву следует убрать всех своих боевиков и военную технику с территории Донбасса, а также пытаться выстраивать отношения с ДНР и ЛНР в сугубо дипломатическом ключе.

«Если Запад выберет сейчас модель конфронтационного развития ситуации, попытается предпринять какие-то военно-политические действия, военно-силовые варианты реагирования, либо включит режим санкций, нацеленных на разрушение российской экономики, это может привести к ещё большим потерям и ещё большему переустройству Украины», — спрогнозировал Коротченко.

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