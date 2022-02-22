Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий постановку на учет самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Устанавливается дополнительная возможность направления гражданами РФ и гражданами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием портала «Госуслуги».

Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика налога для самозанятых.

Сейчас стать самозанятым можно через мобильное приложение «Мой налог», личном кабинете на сайте или через банки.

По данным Минфина, сейчас 4,2 млн человек являются самозанятыми.

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