Москва, 22 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий постановку на учет самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается дополнительная возможность направления гражданами РФ и гражданами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием портала «Госуслуги».

Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика налога для самозанятых.

Сейчас стать самозанятым можно через мобильное приложение «Мой налог», личном кабинете на сайте или через банки.

По данным Минфина, сейчас 4,2 млн человек являются самозанятыми.