Варшава, 22 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Польши Томаш Крупа сообщил изданию Gazeta Wyborcza, что патрульные сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили труп мужчины в Беловежской пуще на польской стороне границы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«При умершем были документе. Он оказался гражданином Йемена. По нашим данным, он не проходил через нашу границу официально, поэтому мы установили, что это нелегальный мигрант, перешедший на нашу сторону границы из Белоруссии по беловежским лесам», — сказал полицейский.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.