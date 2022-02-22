Липецк, 22 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Прибывшие в Липецкую область беженцы из ЛНР и ДНР могут получить материальную помощь в МФЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Сотрудники МФЦ помогут жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Липецкую область, оформить материальную помощь. Сумма поддержки составит десять тысяч рублей на каждого члена семьи. Памятки и бланки заявлений на выплаты выдаются в пунктах пропуска. Документы оформляются в пунктах временного размещения и в МФЦ.

Средства единовременной материальной помощи будут зачислены на лицевой счет гражданина, открытый в банке РФ. Для оформления выплаты понадобятся паспорта, свидетельства о рождении детей и реквизиты расчетного счёта.