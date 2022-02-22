Москва, 22 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Армия Украины будет уничтожена в случае, если решиться развязать конфликт с Вооружёнными силами России. Об этом 22 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

По его словам, российская армия, зайдя на территорию признанных ДНР и ЛНР, не будет терпеть обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований. В случае агрессии Киева последует решительный и масштабный ответ.

«Никто не будет ждать пока украинская артиллерия будет безнаказанно наносить удары по российской группировке войск. Последует операция силовой нейтрализации украинской группировки. При самом плохом варианте развития событий украинская группировка будет окружена и если не сдастся — будет уничтожена. Либо её нейтрализация продолжится до того момента пока украинские командиры не предложат свою капитуляции, после чего в рамках нашего гуманизма будет открыт коридор, чтобы украинские военные покинули «котел», — спрогнозировал возможное развитие событий Коротченко.