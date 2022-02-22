Варшава, 22 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует в этом году начать разведочное бурение скважин на газовом месторождении во Львовской области Украины, 85% которого компания недавно приобрела. Об этом в интервью «Польскому радио» заявил президент PGNiG Павел Маевский.

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«Мы приобрели в прошлом году 85 процентов месторождения во Львовской области, у самой границы, это естественное продолжение наших промысловых месторождений. Мы пытаемся начать бурение разведочных скважин. Это запланировано на текущий год», — сказал Маевский.

«Мы наблюдаем сложившуюся ситуацию с тревогой, но работы продолжаются», — добавил президент PGNiG, говоря о ситуации, сложившейся после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Также Маевский рассказал о масштабах поставок газа его компанией на Украину.

«Такие мероприятия проводятся в этом году, но и в прошлые годы осуществлялись поставки газа на Украину. Это не те объемы, которые обеспечат газовую безопасность Украины в полном объеме, потому что есть инфраструктурные ограничения, к тому же PGNiG в первую очередь защищает интересы польских потребителей газа. Так что объемы невелики … Определенные объемы мы обеспечиваем, и в этом году состоялась сделка, когда американский СПГ, импортируемый через Свиноустье (регазификационный терминал — ред.), попал на Украину», — сказал президент PGNiG.

Говоря о высоких ценах на газ в Европе, Павел Маевский обвинил в этом Россию. «Высокие цены на газ, которые мы фиксируем, в особенности рекордный прошлый квартал на европейских рынках, это в значительной степени игра России, игра Газпрома», — сказал он.

«Напомню, что российский газ составляет более 50 процентов поставок в Западную Европу. Также значительная часть инфраструктуры в Западной Европе была отдана в руки дочерних компаний России. Мы давно предупреждаем об этом Европу», — говорит глава PGNiG.