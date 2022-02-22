Париж, , 16:01 — REGNUM Европейский союз предложил 22 февраля запретить российским властям доступ к европейским финансовым рынкам и услугам, а также преследовать банки, финансирующие российские военные операции, сообщает Le Figaro.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Европейская комиссия и Европейский совет также хотят наложить санкции на «тех, кто причастен» к этому «незаконному и неприемлемому» признанию ЛНР и ДНР, а также запретить торговые сделки между признанными территориями и ЕС.

Эти предложения по санкциям будут представлены на встрече министров иностранных дел европейских стран в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, министры Европейского союза объявили, что примут первый пакет санкций против России.

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