Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Петербургский бизнесмен во время группового конфликта с таксистом-мигрантом и его земляками из-за парковочного места несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Об этом инциденте 22 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожный конфликт из-за парковки Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Конфликт за парковочное место у дома 4 по проспекту Славы между 36-летим бизнесменом и 31-летним таксистом назревал давно. Автомобилисты не могли поделить между собой парковочное место. Как и ранее, в ночь на 22 февраля между мужчинами разгорелся спор, автомобиль таксиста Hyundai Solaris не давал припарковаться Chevrolet Aveo жены петербуржца. На этот раз словесная перепалка переросла в групповой конфликт. Бизнесмен вышел разбираться со своим оппонентом, а на подмогу таксисту приехали трое земляков в возрасте от 24 до 27 лет.

В ходе потасовки коммерсант дважды выстрелил из травматического пистолета в своего обидчика. Таксист получил ранения в ногу и поясницу, из-за чего ему понадобилась медицинская помощь. Остальные пятеро участников инцидента были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

«В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.