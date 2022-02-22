Саратов, 22 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта России по биатлону, двукратный бронзовый призер XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года Александр Логинов в составе сборной вернулся 21 февраля из Пекина в Москву, уже сегодня его встречали на родине, в Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев поблагодарил выдающегося земляка и поздравил с олимпийскими медалями, сообщает пресс-служба главы региона.

Rusbiathlon.ru Александр Логинов

«В регионе у вас множество болельщиков. Помним и ценим все ваши победы, достижения. Вы по жизни боец, были разные перипетии за эти десять лет, но вы всегда держали удар, двигались вперед. Важно, что вы сразу приехали в Саратов, для вас регион — место силы, вы здесь духовно укрепляетесь», — отметил губернатор и вручил спортсмену почетный знак губернатора «За любовь к родной земле».

В ответном слове Александр Логинов поблагодарил главу Саратовской области за развитие спортивной отрасли и выразил надежду на появление еще большего числа спортсменов-земляков.

«Первым делом я еду домой в Саратов. Спасибо, что уделяете внимание развитию спорта. Я, как человек неравнодушный к спорту, хочу, чтобы это продолжалось, и у нас появлялось все больше спортсменов. Для этого в Саратовской области есть хорошие детско-юношеские школы», — добавил двукратный бронзовый призер XXIV зимних Олимпийских игр.

Также Валерий Радаев поблагодарил президента федерации биатлона Саратовской области Зинаиду Самсонову за поддержку биатлона.

ИА REGNUM напоминает, свою первую олимпийскую бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине Александр Логинов выиграл в составе смешанной эстафетной четверки 5 февраля. Повторил результат и взял вторую бронзовую медаль Олимпиады 15 февраля.

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