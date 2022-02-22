Тольятти, Самарская область, , 15:58 — REGNUM Акция «Добро не имеет границ» стартовала в Тольятти. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

Сообщается, что акция организована Российским движением школьников: проходит сбор гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из Донбасса. В штаб тольяттинского отделения этого движения, который расположен на базе школы №59, жители города приносят книги, игрушки для детей и подростков, товары для творчества и канцелярские принадлежности.

«К этой акции может присоединиться абсолютно каждый. На сегодняшний день мы объявили сбор канцтоваров, детских игрушек и всего необходимого детям. По итогам акции, которая ориентировочно продлится десять дней, мы отправим нашу гуманитарную помощь в Ростов-на-Дону, а уже там подаренные тольяттинцами вещи распределят нуждающимся. В случае необходимости акция будет продлена», — приводит пресс-служба слова председателя тольяттинского отделения Российского движения школьников Дмитрия Тодосова.

Сообщается, что к концу акции школьники намерен собрать порядка двух тонн гуманитарной помощи. Принимаются также вещи, которых нет в списке: детское питание, памперсы.