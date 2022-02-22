Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,33%, до 79,51 рубля. Евро прибавляет эфемерные 0,09%, торгуясь по 90.23 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня с утра, на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР распродажи на российском фондовом рынке продолжились, что, естественно, подняло спрос на валюты.

В первой половине дня курс рубля к доллару превышал 80 рублей за доллар. Впрочем, затем котировки развернулись вниз.

Экспортеры сочли уровни стоимости валют привлекательными для продажи выручки в рамках стартующего налогового периода.

На этом фоне рубль отыграл потери и укреплялся более, чем на 1%, но затем возобновил снижение. Евро смотрится сильнее на фоне хорошей статистики по деловому оптимизму, опубликованной в Германии.

Поддержку рублю оказывают также сырьевые рынки, где практически все товары, кроме золота, уверенно дорожают на фоне ожиданий дальнейшего снятия коронавирусных ограничений.

Пока заявленные санкции Запада на признание самопровозглашенных республик выглядят весьма ограниченными.

Если после ввода российских войск ситуация успокоится, можно ожидать постепенного восстановления сильно перепроданной российской валюты», — пояснил эксперт.

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