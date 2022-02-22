Душанбе, 22 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Курс российского рубля в Таджикистане за последние сутки снизился на 3,4% по отношению к местной валюте. Об этом 22 февраля сообщает «Азия Плюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По данным журналистов, согласно установленному Национальным банком Таджикистана (НБТ) официальному курсу, за 1 тысячу рублей сегодня дают 144 сомони, что на пять сомони меньше, чем днем ранее.

Подчеркивается, что курс рубля в банках Таджикистана является важным показателем для многих семей республики, кормильцы которых трудятся на территории России.

«Рублевые переводы в банках республики с 2016 года инструкцией НБТ выдаются исключительно в местной валюте после конвертации на основе курса на момент получения», — говорится в публикации.