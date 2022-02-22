Киев, , 15:54 — REGNUM С призывом ввести антироссийские санкции после признания Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) обратился к партнерам Украины мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил об этом 22 февраля в своем видеообращении.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну… Партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций», — сказал он.

Также киевский градоначальник отметил, что считает, что такие санкции необходимо согласовать странам Евросоюза и НАТО и выразил благодарность тем государствам, которые уже сообщили, что готовы ввести такие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги заседания Совета безопасности РФ по Донбассу, по всей видимости, удовлетворили президента России Владимира Путина.