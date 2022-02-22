Москва, , 15:51 — REGNUM За последние восемь лет ЦБ РФ отработал немало методов сдерживания спекулятивных колебаний на рынке. И один из них — повышение учетной ставки, снижающее для спекулянтов маржинальность игры на падение рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Курс рубля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас, в рамках борьбы с инфляцией, ставка и без того на высоком уровне, и дальше её планировалось повысить еще. Так что простор для игры против рубля значительно ограничен.

Другой фактор — это то, что на фоне сильной перепроданности рубля в течение последнего года и высокой доходностью российского долга и российских акций, на которые повесили премию за риск, сейчас продажа долларов с вложением в рублевые активы выглядит гораздо более перспективной стратегией.

Так что после очередной волны панических продаж можно будет увидеть новый период укрепления национальной валюты, если только не предполагать, что США всерьез готовы влезть в войну за интересы Украины.

У российских банков вполне достаточно запасов наличной валюты для удовлетворения панического спроса. Ограничивать право российских граждан на владение долларами и евро тоже никто не собирается», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ объявил о новых мерах поддержки финансового сектора. Регулятор заявил, что держит на контроле развитие ситуации на рынке.

Читайте также: Банк России заявил, что контролирует ситуацию на финансовом рынке