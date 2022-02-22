Тюмень, , 15:48 — REGNUM В Тюменской агломерации в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два путепровода на пересечении объездной дороги с Московским и Червишевским трактами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На данный момент готовится сметная документация реконструкции. Подрядчику предстоит снять верхние слои до бетонного основания, заменить гидроизоляцию и систему водоотведения.

Отмечается, что развязки на Московском и Червишевском трактах являются одними из самых старых. Путепровод на выезде в сторону Кургана был построен в 2006 году, в направлении Екатеринбурга — в 2012 году. Тем временем на них интенсивность движения составляет десятки тысяч автомобилей в день. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области в 2022 году запланировали отремонтировать свыше 106 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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