Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Санкт-Петербург относится к регионам, лидирующим по вакцинации населения в возрастной группе старше 60 лет. Об этом 22 февраля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Губернатор отметил, что в городе удалось практически выполнить целевые показатели министерства здравоохранения по вакцинации. С учетом первого компонента вакцины в Петербурге привито первично более 3,5 млн человек.

«Петербург обогнал многие города России по вакцинации самой уязвимой части населения граждан, это старше 60 лет. У нас привито более 72% жителей этого возраста», — сообщил Беглов.

При этом за минувшие сутки в Петербурге первично привились 511 человек, в числе несовершеннолетних привились всего четверо. Завершили курс вакцинации за прошедшие сутки 1297 петербуржцев, включая 17 детей.

На территории города работают 190 пунктов для вакцинации населения и 153 точки для принятия материалов для проведения ПЦР-тестирований. Запас препаратов составляет 646 580 доз и 18 237 тестов.

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